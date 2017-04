Dries Mertens mocht vanavond na een uur invallen bij Napoli tegen Juventus. Nog geen tien seconden later mocht de oud-PSV'er de bal al uit het mandje halen. Zijn treffer mocht niet baten. Napoli won met 3-2, maar dat was na de 3-1 nederlaag in Turijn niet genoeg om de bekerfinale te bereiken. Bekijk de hoogtepunten.