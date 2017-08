Messi en Martens op weg naar Monaco

Wel Mbappé, geen Benzema bij Frankrijk

14:57 De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Kylian Mbappé opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden volgende week tegen het Nederlands elftal en Luxemburg. Het toptalent van AS Monaco bleef de laatste wedstrijden vanwege transferperikelen aan de kant, maar dat is voor Deschamps geen reden om Mbappé thuis te laten. Voor Karim Benzema heeft de bondscoach opnieuw geen plek in zijn selectie, waarin ook Ousmane Dembélé ontbreekt.