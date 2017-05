Monaco doorbreekt hegemonie PSG

Juventus verslaat Lazio en pakt elfde Coppa Italia

22:57 Stefan de Vrij is er met Lazio niet in geslaagd de Coppa Italia binnen te halen. In het eigen Stadio Olimpico werd met 2-0 verloren van Juventus. Het is voor de Turijnse club de elfde keer dat het de beker in de lucht mag steken.