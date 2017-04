Morata denkt na over vertrek bij Real

Ancelotti: We hebben de titel verdiend met mooi voetbal

29 april Carlo Ancelotti vierde als trainer al kampioenschappen in Italië, Engeland en Frankrijk en veroverde vanavond met Bayern München ook de titel in Duitsland. ,,Dit seizoen in de Bundesliga was een fantastische ervaring'', zei de 57-jarige Italiaan, die vorig jaar Pep Guardiola opvolgde in München. ,,De ploeg heeft het zeer goed gedaan.''