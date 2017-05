Mourinho: Dichters winnen geen prijzen

En niet veel later, voor de camera’s: ,,Het deed me denken aan de Champions League-finale tussen Internazionale en Bayern München in 2010. Dat je vanaf de eerste minuut weet dat het binnen is,’’ aldus Mourinho, die woest zijn vinger opstak richting de perstribune, roepend dat hij ‘nog steeds nummer één’ was.

Het duurde even voordat de Portugees de perszaal bereikte van de Friends Arena, ruim anderhalf uur na afloop van de wedstrijd. Maar toen kreeg je ook wat. ,,Dit is de belangrijkste trofee van mijn carrière, want dit is mijn laatste,’’ aldus Mourinho. ,,De laatste prijs gaat altijd onder je huid zitten. Die doet er het meeste toe.’’

'Muur om onszelf heen gebouwd'

Mourinho reageerde ook op de impact van de aanslagen in Manchester, maandagavond. ,,Het is heel zwaar. We moesten ons werk doen. We moesten iets zien te vergeten dat veel belangrijker is dan ons werk. Ik was het ermee eens dat we de wedstrijd moesten spelen, maar het neemt wel blijdschap weg van onze prestatie. Als deze prijs de stad Manchester een heel klein beetje blij heeft gemaakt, dan is dat mooi. We hebben voor de finale een muur om onszelf heen gebouwd, ons gefocust op onze taak – en met succes.’’