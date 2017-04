Mourinho: Zlatan speelt altijd

Manchester United-coach José Mourinho was uitermate tevreden over het spel van Zlatan Ibrahimovic. De 35-jarige Zweed maakte tegen Sunderland zijn 28ste goal van het seizoen. ,,Hij was erg goed en fysiek liet hij zien dat hij een geweldige conditie heeft. Zlatan speelt bij mij altijd.''