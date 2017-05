Napoli boekt grote zege in strijd om tweede plek

Antonio Conte wil bij Chelsea blijven

11:45 Antonio Conte laat zich niet verleiden door lucratieve aanbiedingen van Italiaanse clubs en wil graag trainer van Chelsea blijven. ,,Want ik wil deze ploeg nog beter maken'', aldus de 47-jarige coach op de BBC. De Italiaan veroverde in zijn eerste seizoen bij de Londense club meteen de titel in de Premier League.