Napoli zit Roma op de hielen na zege op Inter

Van Marwijk: Tijd voor Wenger om te gaan

30 april Als Bert van Marwijk in de schoenen zou staan van Arsène Wenger dan zou hij het wel weten. ,,Als ik hem was, zou ik zeggen: het is prima geweest, ik heb een geweldige tijd gehad bij Arsenal. Het is tijd voor een nieuwe coach'', liet de huidige bondscoach van Saudi-Arabië vanavond bij Ziggo Sport weten.