Navas verdient auto met 11 minuten voetballen, Elia met 12 uur

Boussoufa snapt niet dat Marokkaanse fans naam van Ziyech scanderen

1:55 Hoewel Hakim Ziyech er vanavond niet bij was in Agadir, houdt de Ajacied de gemoederen bezig. Een deel van de Marokkaanse fans scandeerde vanavond tijdens de interland tegen het Nederlands elftal onophoudelijk de naam van Ziyech en dat schoot bij een aantal spelers van het thuisland in het verkeerde keelgat.