Nederland inspireert Engeland tot kandidatuur organisatie EK vrouwen

,,De UEFA en KNVB hebben een fantastisch toernooi gehouden. Wij hopen en denken dat ook te kunnen", zei directeur Martin Glenn van de FA vandaag.



Engeland werd bij het afgelopen EK in Nederland in de halve finale uitgeschakeld door de Oranje Leeuwinnen, die zich later tot Europees kampioen kroonden. Het werd liefst 0-3. Het duel werd in Engeland door ruim vier miljoen mensen op televisie bekeken.



In 2019 wordt het WK in Frankrijk afgewerkt.