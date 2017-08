Nederlanders in den vreemde: Franse opkomst, eenzame Cillessen en enclave in Rome

De Ligue 1 trapte afgelopen weekend af, de Premier League begint - net als de Eredivisie - komend weekend, waarna een week later ook de Bundesliga, Primera División en Serie A van start gaan. Hoog tijd om de Nederlandse inbreng in den vreemde op een rijtje zetten. Welke landgenoten spelen er in de vijf grootste Europese competities? En welke potentiële internationals zwerven er nog meer rond? Een overzicht.

Premier League

Engeland, het voetbalwalhalla. Of de Premier League de beste competitie is, daar valt over te discussiëren. Maar de grootste is het zéker. Met Daley Blind bij Manchester United, Georginio Wijnaldum bij Liverpool en - ook al zijn zij niet onomstreden - Michel Vorm en Vincent Janssen bij Tottenham Hotspur is de Oranje tint in de top van die competitie absoluut aanwezig.

Dat geldt nog meer voor Everton en Crystal Palace. Bij The Toffees is Ronald Koeman het hoofd van de vrijwel volledig Nederlandse staf, op het veld zorgen Maarten Stekelenburg, Davy Klaassen en Cuco Martina (geboren Rotterdammer, nu aanvoerder van Curaçao) voor een Nederlands sausje. Ook Frank de Boer heeft bij Crystal Palace de nodige landgenoten onder zijn hoede: Jairo Riedewald, Patrick van Aanholt en de van ManU gehuurde Timothy Fosu-Mensah spelen komend seizoen op Selhurst Park.

Met Leroy Fer, Mike van der Hoorn, Luciano Narsingh en Erwin Mulder heeft ook Swansea City meer dan genoeg Nederlanders, terwijl Jordy Clasie en Virgil van Dijk (voorlopig nog Southampton), Siem de Jong en Tim Krul (Newcastle United), Ibrahim Afellay en Erik Pieters (Stoke City), Davy Pröpper en Soufyan Ahannach (Brighton & Hove Albion), Nathan Aké (Bournemouth), Daryl Janmaat (Watford) en Rajiv van La Parra (Huddersfield Town) eveneens in de Premier League spelen. Een uitgebreid overzicht van alle Nederlanders in de Premier League valt hier te lezen.

Volledig scherm Vincent Janssen, Daley Blind en Davy Klaassen (vlnr): samen in Oranje, tégen elkaar in de Premier League. © Pro Shots

Bundesliga

Waar het Nederlandse voetbal toch jarenlang bekend stond om de sierlijke middenvelders en flitsende aanvallers, valt op dat de Duitse competitie vooral veel Nederlandse verdedigers herbergt. Uiteraard is Arjen Robben bij Bayern München de bekendste landgenoot, mogen we trainer Peter Bosz van Borussia Dortmund niet vergeten en wordt er van Riechedly Bazoer veel verwacht op het VfL Wolfsburg-middenveld.

Bij die laatste club heeft trainer Andries Jonker echter ook de beschikking over Paul Verheagh en Jeffrey Bruma. Bij Eintracht Frankfurt hoopt Jetro Willems de weg omhoog weer te vinden, net als middenvelder Jonathan De Guzman. Bij FC Augsburg tekende Jeffrey Gouweleeuw onlangs een nieuw contract, Rick van Drongelen maakte de droomstap van Sparta naar Hamburger SV, Karim Rekik verhuisde naar Hertha BSC en Justin Hoogma verraste met een transfer van Heracles naar 1899 Hoffenheim.

Dan nog twee spelers die het vermelden waard zijn: Charlison Benschop is op een zijspoor geraakt, maar staat nog altijd onder contract bij Hannover 96, terwijl Jesper Verlaat (de zoon van Frank) bij Werder Bremen in het tweede elftal speelt. Het is echter de vraag hoe vaak we deze twee dit seizoen in actie gaan zien.

Volledig scherm VfL Wolfsburg-ploeggenoten Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer (links en rechts) in dienst van Oranje. Tussen hen in kersvers Eintracht Frankfurt-back Jetro Willems. © Pro shots

Primera División

Er is een periode geweest dat er alleen al bij Real Madrid tegelijkertijd zes Nederlandse spelers onder contract stonden. In 2008/09 verdienden Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar, Ruud van Nistelrooy én - uiteraard - Royston Drenthe met meer of minder succes hun brood bij De Koninklijke.

De tijden zijn veranderd. Inmiddels is de Nederlandse afvaardiging in La Liga teruggebracht tot één speler, een reservekeeper nota bene. Voor zijn rol als stand-in van Marc André Ter Stegen bij Barcelona hoeft Jasper Cillessen zich overigens niet te schamen. De goalie zal komend seizoen de bekerduels mogen keepen, en moet daarnaast knokken voor speelminuten in de competitie en/of Champions League.

Volledig scherm © AP

Serie A

Ook in Italië valt op dat Nederlandse verdedigers in de smaak vallen. Van de acht landgenoten in de hoogste Italiaanse competitie, is er slechts één aanvallend ingesteld. Ricardo Kishna trok in 2015 van Ajax naar Lazio, maar lijkt daar binnenkort te gaan vertrekken. In Rome is hij vooralsnog ploeggenoot van Stefan de Vrij en Wesley Hoedt, niet zelden het centrale verdedigingsduo van de Romeinse ploeg.

Daarmee is de Nederlandse enclave in Rome echter nog niet compleet. Kevin Strootman is bij AS Roma uitgegroeid tot een hele meneer, en krijgt dit seizoen gezelschap van rechtsback Rick Karsdorp. Verder zijn ook verdedigers Timo Letschert (Sassuolo), Bram Nuytinck (Udinese) en Hans Hateboer (Atalanta Bergamo én verdedigende middenvelder Marten de Roon (terug bij Atalanta Bergamo) actief in de Serie A.

Volledig scherm © Photo News

Ligue 1

De Franse Ligue 1 was tot voor kort een competitie die bepaald niet hoog aangeschreven stond in Nederland. Met het ontstaan van het sterrenensemble van Paris Saint-Germain veranderde dat al, komend seizoen zijn er ook weer iets meer Nederlandse links te vinden. Uiteraard spelen Memphis Depay en nu ook Kenny Tete bij Olympique Lyon en staat Anwar El Ghazi onder contract bij Lille, maar dat zijn nog niet eens dé blikvangers.

Zo stapte Terence Kongolo van Feyenoord over naar AS Monaco, maar dé Frans-Nederlandse transfer van afgelopen zomer is zonder twijfel de overstap van Wesley Sneijder naar OGC Nice. De recordinternational hoopt in de mondaine stad aan de Franse Rivièra in beeld te blijven voor Oranje.

Volledig scherm Terence Kongolo, Memphis Depay en Wesley Sneijder (vlnr): op het WK 2014 nog actief in Nederland en Turkije, komend seizoen allemaal in Frankrijk. © ANP

Overig

En dan zijn er natuurlijk nog de minder hoog aangeschreven competities waar ook de nodige Nederlanders en (kandidaat-)internationals actief zijn. Neem Turkije, waar spelers als Robin van Persie en Gregory van der Wiel bij Fenerbahçe spelen en Nigel de Jong, Ryan Donk en de Nederlandse Kaapverdiaan Garry Mendes Rodrigues na het vertrek van Sneijder zijn overgebleven bij Galatasaray. Jeremain Lens heeft zich op zijn beurt bij het Besiktas van Ryan Babel gevoegd, terwijl Eljero Elia naar Istanbul Basaksehir trok.

In Portugal is Bas Dost de grote man bij Sporting Portugal, maar kan Marvin Zeegelaar op minder krediet rekenen. Bruno Martins Indi zit bij FC Porto op een dood spoor. En bij het Russische Spartak Moskou is Quincy Promes de aanvalsleider. Dan nog België, waar Club Brugge met recht een Nederlandse enclave genoemd mag worden. Ruud Vormer en Stefano Denswil zijn vaste waarden, voormalig Ajacieden Elton Acolatse en Ricardo van Rhijn komen wat minder in de plannen voor.