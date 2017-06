'Nederlanders' loodsen Denemarken langs Kazachstan

Ajacied Younes maakt basisdebuut bij Duitsland

20:13 Amin Younes viert vanavond zijn debuut in de basisformatie van wereldkampioen Duitsland. De aanvaller van Ajax verschijnt om 20.45 uur in Neurenberg aan de aftrap voor het thuisduel met San Marino in de WK-kwalificatie.