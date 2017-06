Newcastle moet flink aantal spelers lozen deze zomer

Dat is niet omdat Newcastle zoveel nieuwe spelers heeft aangetrokken. Integendeel zelfs, de Magpies houden zich voorlopig muisstil op de transfermarkt. Het probleem zit 'm vooral in de zes spelers die terugkeren van hun uitleenperiode.



Tim Krul (AZ), Siem de Jong (PSV), Adam Armstrong (Barnsley), Freddie Woodman (Kilmarnock), Manu Riviere (Osasuna) en Henri Saivet (Saint-Étienne) melden zich deze zomer namelijk weer op St James' Park. En dat is een probleem, zo'n uit de kluiten gewassen selectie.



Daags na het sluiten van de transferwindow moeten alle Premier League-clubs namelijk een selectie van maximaal 25 spelers inleveren. Newcastle moet dus proberen om de komende maanden spelers te lozen. En als dat niet lukt, zullen er een aantal met het elftal onder 23 moeten gaan meetrainen.



Zeker aangezien trainer Benitez al meermaals heeft aangegeven niet met te grote selecties te willen werken. Een jaar geleden stuitte de Spaanse manager op een gelijkaardig probleem. Toen verbande hij Sammy Ameobi, Haris Vuckic en Curtis Good naar het tweede elftal. We zullen zien hoe hij het deze zomer oplost.