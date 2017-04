Newcastle na overtuigend seizoen terug naar Premier League

Met Benitez beschikt Newcastle in ieder geval over een ervaren en stabiele manager, die zijn ploeg goed kan laten presteren. In de Premier League zal het niveau uiteraard van een hoger niveau zijn, maar met deze selectie kan Newcastle zich zeker handhaven op het hoogste niveau. Voorzitter Mike Ashley (die het sinds 2007 voor het zeggen heeft bij de club) blijft echter impulsief en onberekenbaar, waardoor het onder zijn leiding waarschijnlijk nooit helemaal rustig zal worden op St. James' Park.



Newcastle moest het dit seizoen doen zonder de derby's tegen Sunderland en Middlesbrough, de grote rivalen uit de regio. Dat is volgend seizoen niet anders, want Sunderland en Boro staan beiden op het punt om te degraderen uit de Premier League. Newcastle United zal er komend seizoen alles aan doen om de eer van het (g)rauwe noordoosten van Engeland hoog te houden in de Premier League. Aan de steun van The Toon Army, misschien wel het meest trouwe publiek in Engeland, zal het in ieder geval niet liggen.