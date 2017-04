Nice kan titel na gelijkspel op buik schrijven

Gevoelige thuisnederlaag voor AC Milan

17:19 In de strijd om Europees voetbal heeft AC Milan opnieuw punten laten liggen. Een week na de remise in de stadsderby tegen Internazionale (2-2) ging de ploeg van coach Vincenzo Montella in het eigen San Siro met 1-2 onderuit tegen laagvlieger Empoli.