Olympique Lyon in slotfase langs Besiktas in grimmig duel

Rond 20.45 uur, zo'n twintig minuten voordat er afgetrapt had moeten worden in Lyon, voelden honderden toeschouwers zich genoodzaakt om het veld op te vluchten vanwege hevige rellen op de tribunes tussen Franse en Turkse hooligans. Ook buiten het stadion was de sfeer al uren grimmig en gewelddadig. Zo'n 20.000 Turkse supporters waren naar Lyon afgereisd om het duel bij te wonen.

Grimmige ambiance

In de grimmige ambiance in het Parc Olympique Lyonnais kreeg Ryan Babel na een kwartier spelen de Franse supporters stil. Hij scoorde met een schot in de verre hoek na een snel genomen vrije trap van de Braziliaanse middenvelder Anderson Talisca. Olympique Lyon, dat in de vorige ronde indruk maakte tegen AS Roma, kon daarna lange tijd geen gelijkmaker meer produceren.



Middenvelder Corentin Tolisso was een kwartier voor tijd dichtbij de 1-1 namens Olympique Lyon, maar zijn kopbal ging van dichtbij op de paal. In de 83ste minuut tikte Tolisso echter alsnog de gelijkmaker binnen, na een slim genomen vrije trap van Mathieu Valbuena.



Twee minuten later maakte Olympique Lyon zelfs nog de 2-1. De Braziliaanse Besiktas-doelman Fabricio bracht zichzelf in de problemen na een terugspeelbal van Atiba Hutchinson en dat werd genadeloos afgestraft door Olympique Lyon. Linksback Jeremy Morel ontfutselde Fabricio de bal en kon de 2-1 eenvoudig binnenschuiven.