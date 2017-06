Onana tweede keuze bij Kameroen

Confederations CupDoelman André Onana van Ajax hoeft op het toernooi om de Confederations Cup in Rusland niet te rekenen op veel speeltijd. Bondscoach Hugo Broos sprak in de aanloop naar het evenement zijn vertrouwen uit in Fabrice Ondoa, de neef van Onana die begin dit jaar een sterke indruk maakte onder de lat tijdens de door Kameroen gewonnen Afrika Cup. ,,Ik zie geen enkele reden om daar iets aan te veranderen. Ondoa is de nummer één en Onana de nummer twee'', zei de Belgische trainer.

De keeper van Ajax mocht dinsdag wel starten in de oefeninterland tegen Colombia, maar hij moest in Getafe vier tegentreffers incasseren (0-4). De 21-jarige Onana kreeg een half jaar geleden veel kritiek vanuit Kameroen en ook van Broos omdat hij een uitnodiging voor de Afrika Cup afsloeg. Hij wilde toen liever bij Ajax blijven. Zijn paar maanden oudere neef Ondoa blonk vervolgens uit op het toernooi in Gabon, waar de 'Ontembare Leeuwen' de Afrikaanse titel pakten.

Onana en Ondoa komen allebei uit de voetbalacademie van Samuel Eto'o en zaten een paar jaar samen in de jeugdopleiding van FC Barcelona. Onana blonk afgelopen seizoen vooral in de Europa League uit bij Ajax, terwijl Ondoa in het tweede elftal van Sevilla speelt. ,,Kameroen mag zich gelukkig prijzen met twee van zulke goede keepers'', zei Thomas N'Kono, die bijna twee decennia de vaste nummer één van het Afrikaanse land was.