Ontknoping in Ligue 2: zes titelkandidaten op laatste speeldag

Mei is de maand van de spannende ontknopingen in allerlei competities, maar in de Franse Ligue 2 is het dit seizoen wel heel erg spannend. Vrijdagavond zijn er bij de laatste speeldag liefst zes titelkandidaten.

De kampioen van de Ligue 2 promoveert automatisch naar de Ligue 1, net als de nummer twee. De nummer drie van de competitie speelt in de play-offs tegen de nummer 18 uit de Ligue 1.

1. Racing Strasbourg (64 punten)

Strasbourg is vrijdagavond de enige club die het kampioenschap in de Ligue 2 in eigen handen heeft. De ploeg van voormalig Frans international Thierry Laurey speelt vrijdagavond thuis tegen Bourg en Bresse Peronnas, de nummer 14 van de Ligue 2. Wanneer Strasbourg kampioen wordt zou dat bijzonder knap zijn. Vorig jaar werd de club nog kampioen van de Championnat National, het derde niveau van Frankrijk.

Volledig scherm Strasbourg-verdediger Kader Mangane (12) torent boven de verdediging van Racing Lens uit. © Photo News

2. Amiens SC (63 punten)

Ook nummer twee Amiens presteert uitstekend als promovendus. De club werd vorig seizoen derde in de Championnat National en promoveerde daardoor naar het tweede niveau. Voor Amiens wacht vrijdagavond een uitwedstrijd bij Stade de Reims, de nummer zeven in de competitie. Amiens speelde nog nooit op het hoogste niveau in Frankrijk, maar hoopt vrijdag op de steun van Emmanuel Macron, sinds zondag de jongste president van Frankrijk ooit. Macron gaf onlangs aan dat hij supporter is van Olympique Marseille, maar Amiens-voorzitter Bernard Joannin stuurde hem deze week een shirt en een uitnodiging voor de mogelijke kampioenswedstrijd.

3. Troyes AC (63 punten)

Troyes heeft de topscorer van de Ligue 2 in de gelederen. De Malinese spits Adama Niane scoorde dit seizoen al 23 keer. Troyes degradeerde vorig jaar roemloos uit de Ligue 1 met slechts 18 punten, maar hoopt nu op een snelle terugkeer naar het hoogste niveau. Dat moet dan vrijdagavond gebeuren, uit bij FC Sochaux. De opvallendste speler bij Troyes is zonder twijfel aanvoerder en spelverdeler Benjamin Nivet, die al 40 jaar is. Toch speelde hij dit seizoen al 35 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 6 goals en 8 assists. Nivet scoorde in 311 duels voor Troyes al 65 keer.

Volledig scherm Troyes-aanvoerder Benjamin Nivet. © Photo News

4. Racing Club Lens (62 punten)

Racing Club Lens is zonder twijfel de meest roemruchte club onder de zes titelkandidaten in de Ligue 2. Lens speelde in de clubhistorie voornamelijk op het hoogste niveau en werd in 1998 nog landskampioen, met spelers als Marc-Vivien Foé, Vladimír Šmicer en Tony Vairelles. De afgelopen jaren speelde Lens weer een paar keer in de Ligue 1, maar steeds was dit van korte duur. Nu wil de volksclub uit het noorden van Frankrijk definitief aanhaken bij de grote jongens. Het Stade Bollaert-Delelis, ook een stadion bij het afgelopen EK, zit bij iedere thuiswedstrijd van Lens vol met 35.000 fanatieke supporters. De flamboyante Gervais Martel is al sinds 1988 voorzitter van de club en is ook vice-voorzitter van de Franse voetbalbond. De ploeg van trainer Alain Casanova speelt vrijdagavond thuis tegen nummer tien Niort.

Volledig scherm De fanatieke supporters van Racing Club Lens. © Photo News

5. Stade Brest (62 punten)

Stade Brest, officieel Stade Brestois 29, staat dan wel vijfde, maar maakt ook nog kans op promotie of zelfs de titel. Zij spelen vrijdagavond thuis tegen AC Ajaccio, de nummer negen uit Corsica. De grote man bij Stade Brest is Frans jeugdinternational Neal Maupay. De talentvolle spits die wordt gehuurd van AS Saint-Étienne scoorde dit seizoen al elf keer. In het verleden droeg een aantal grote namen het shirt van Brest: Jorge Higuaín (de vader van Gonzalo), David Ginola, Bernard Lama, Paul Le Guen en Franck Ribéry.

Volledig scherm Cristian Battocchio, de Italiaanse spelverdeler van Stade Brest. © Photo News

6. Nîmes Olympique (61 punten)

Zelfs nummer zes Nîmes Olympique maakt nog kans op het kampioenschap, al moet het dan wel heel gek gaan lopen vrijdagavond. Wat wel in het voordeel van Nîmes spreekt: zij spelen op de slotdag tegen Laval, dat al lang en breed gedegradeerd is. Vorig seizoen werd Nîmes nog veertiende in de Ligue 2, dus de club heeft de weg omhoog gezet. In het verleden droegen twee Nederlanders het shirt van Nîmes: Ton Lokhoff (1986-1988) en Jan Poortvliet (1984-1987). Ook Eric Cantona speelde ooit een seizoen voor Nîmes, maar daar werd hij voor drie maanden geschorst nadat hij uit woede een bal naar de scheidsrechter gooide. Cantona besloot op 16 december 1991 dan maar te stoppen met voetbal, maar trok een halfjaar later toch weer zijn voetbalschoenen aan. Niet zonder succes: in Engeland maakte hij furore bij Leeds United en Manchester United, waarmee hij in totaal nog vijf keer landskampioen werd.