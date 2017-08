Ook Hummels doneert percentage van zijn salaris aan het goede doel

Vijf jaar terug: Van Persie tekent voor Manchester United

11:10 Op 17 augustus 2012, vandaag vijf jaar geleden, tekende Robin van Persie zijn contract bij Manchester United. In zijn eerste seizoen werd hij direct kampioen en topscorer van de Premier League. Na 58 goals in 105 wedstrijden vertrok hij in 2015 naar Fenerbahçe. Geniet hier nog eens na van zijn hoogtepunten in het shirt van United.