Ook Mourinho verdacht van belastingfraude

De 54-jarige Mourinho werkte tussen 2010 en 2013 in Spanje als trainer van Real Madrid en zou in die tijd voor 3,3 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken.

Vorig jaar kwamen via klokkenluidersplatform Football Leaks miljoenen geheime documenten uit de voetbalwereld naar buiten. Samenwerkende Europese media doken in alle papieren en contracten en concludeerden onder meer dat Ronaldo eind 2014 een bedrag van liefst 63,5 miljoen euro had weggesluisd via brievenbusfirma's op de Maagdeneilanden. Hij voorkwam daarmee dat hij in Spanje vele miljoenen aan belasting moest betalen. Voor Mourinho gold hetzelfde verhaal, zij het voor een aanzienlijk lager bedrag.