Ook Wenger mengt zich in transferbeleid PSG

Brand in Russisch WK-stadion

13:53 In het voetbalstadion dat in Samara in aanbouw is voor het wereldkampioenschap in Rusland van volgend jaar, is vandaag brand uitgebroken. Bouwafval vatte vlam, aldus Anna Sitnik, woordvoerster van de regionale overheid. Het stadion liep geen grote schade op.