Ook zoon Rivaldo heeft een goede knal in zijn benen

De appel valt niet ver van de boom blijkt maar weer. Rivaldinho, de 22-jarige zoon van Rivaldo, speelt voor Dinamo Boekarest en liet gisteravond tegen Athletic Bilbao zien over een zeer sterk schot te beschikken. De Braziliaan haalde vanaf een meter of dertig hard uit en knalde de bal vol in de kruising.