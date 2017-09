'Ophef in Engeland: Rooney gepakt wegens rijden onder invloed'

Onder meer de BBC meldt dat hij vlakbij zijn woning in Cheshire is aangehouden en te veel gedronken bleek te hebben. Het is niet voor het eerst dat Rooney in opspraak komt vanwege drankgebruik, zo zou hij in november dronken zijn geworden tijdens een bruiloft in een hotel. Hij was op dat moment onderdeel van de selectie van Engeland, en droeg op opgedoken foto's zelfs het trainingspak van de nationale ploeg.