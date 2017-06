Ophef over minuut stilte bij Saoedi-Arabië - Australië

Australië houdt kans op WK 2018 met zege op Saudi-Arabië van Van Marwijk

14:06 Australië is door een 3-2 zege op Saudi-Arabië weer helemaal in de race voor kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland. De Socceroos hebben na acht duels nu 16 punten, net als de ploeg van Bert van Marwijk.