Opnieuw chaos en onduidelijkheid bij loting Carabao Cup

Voormalig Engels international John Salako (48) was bij de loting voor de tweede ronde aangewezen om te bepalen welke teams uit en thuis speelden, met een greep in een pot vol witte en rode balletjes. Wit was uit, rood was thuis. Tijdens de eerste drie minuten van de loting zei Salako dit echter andersom, waardoor de hele loting in de soep liep. Er stond zelfs een H (van Home) op de rode balletjes, maar dit was Salako blijkbaar ontgaan. Na afloop van de loting werd dit alles toch nog teruggedraaid, waarmee de verwarring compleet was. Ook de beheerder van het Twitteraccount van Brentford was flink in de war van de chaotische loting. Brentford werd gekoppeld aan de West-Londense buurman Queens Park Rangers, maar waar de wedstrijd nou werd gespeeld bleef lange tijd onduidelijk. Nogal een verschil, zeker in een derby.