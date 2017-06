Oud-FC Twente-speler Cheick Tioté (30) overleden

Cheick Tioté, die ook bij Newcastle United speelde, was één van de pijlers van het kampioensteam van FC Twente, dat in 2010 de titel won in de eredivisie. Tioté speelde ook voor het Belgische Anderlecht en Roda JC.



Na twee seizoenen in Enschede werd Tioté verkocht aan Newcastle United. In februari van dit jaar stapte hij over naar het Cinese Bejing Enterprises. Tioté zou woensdag 31 jaar zijn geworden.