‘Oude en vermoeide’ Ten Cate overweegt pensioen

,,Ik overweeg het zeker”, zei hij na de thuiszege op Al Dhafra (4-0) tegenover journalisten in het Mohammed bin Zayed Stadium. ,,Mijn familie woont in Europa. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik voor zes maanden zou komen om mijn vriend Butti te helpen.” Daarmee doelde hij op Butti Al Qubaisi, een van de belangrijkste mensen in de top van Al Jazira. ,,Dat zijn inmiddels achttien maanden geworden. Ik weet niet of nog doorga.”

Ten Cate hield nog een kleine slag om de arm. Zijn familie krijgt het laatste woord over zijn toekomst. ,,Ik moet het met hen gaan bespreken”, zei de man die twee weken geleden dacht de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te zijn na enkele gesprekken met technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB. Toen bleek dat de bond meer bedenktijd nodig had en Dick Advocaat nadrukkelijk in beeld kwam, besloot hij zich terug te trekken. ,,Al Jazira is een fantastische club en het succes smaakt naar meer”, vervolgde de voormalige coach van onder meer Ajax. De deelname aan het WK voor clubteams, eind dit jaar gehouden in de Verenigde Arabische Emiraten, zou hem op andere gedachten kunnen brengen. Door het veiligstellen van het kampioenschap, de eerste in zes jaar, heeft Al Jazira zich geplaatst voor de play-offs, waarin het Nieuw-Zeelandse Auckland City wacht.

,,Iedereen wil aan dat toernooi meedoen”, gaf hij aan. ,,Maar ik bevind me aan het einde van mijn carrière, niet aan het begin. Daarom lijkt het me gepast een volgende stap te overleggen met mijn gezin. En dat ga ik ook doen. Misschien zie ik er jonger uit dan mijn leeftijd, maar ik ben toch echt 62 jaar. Ik was al gestopt, totdat Butti me belde op Tweede Kerstdag (in 2015, red.), waarna ik voor zes maanden tekende.”



Na winst van de President’s Cup besloot Ten Cate op verzoek van zijn vermogende vriend er nog een jaar aan vast te knopen. ,,Toen ging mijn gezin akkoord, maar ik ben er niet zo zeker of ze opnieuw zullen instemmen met een contractverlenging. Ik ben een oude man en voel me uitgeput.” Als Ten Cate vertrekt, hoeft niemand hem meer te bellen. ,,Dan stop ik definitief.”