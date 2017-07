Overlevende 'Chape'-ramp maakt rentree tegen Barça

,,De terugkeer van Alan wordt een belangrijke stap in zijn herstel en in de wederopbouw van de club'', meldde Chapecoense vandaag in een verklaring.



Ruschel behoort tot de zes overlevenden van de vliegramp eind november in de buurt van de Colombiaanse stad Medellin. Het vliegtuig met daarin de selectie van Chapecoense was op weg naar Medellin voor de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional toen het neerstortte. Van de 77 passagiers vonden er 71 de dood. Drie spelers overleefden de ramp: Ruschel, Neto en doelman Jackson Follmann. Bij de keeper moest een been worden geamputeerd.



Ruschel lag twee weken in het ziekenhuis en moest een operatie aan zijn rug ondergaan. De Braziliaan hervatte onlangs voorzichtig de training. Barcelona heeft Chapecoense uitgenodigd voor de jaarlijkse wedstrijd om de Joan Gamper-trofee. ,,Gezien de belangrijkheid van dit toernooi, was dit het ideale moment voor een rentree'', aldus de club.