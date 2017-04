Pachuca beste club in CONCACAF-regio

De Mexicaanse club was in de return van de finale in eigen stadion met 1-0 te sterk voor Tigres. Ook die club komt uit Mexico. De eerste wedstrijd tussen de twee clubs was ruim een week eerder in 1-1 geëindigd.



De enige treffer kwam gisteren in de 83ste minuut op naam van Franco Jara. Tigres stond toen al met een man minder op het veld na een rode kaart voor Guido Pizarro.



Voor Tigres was het al het tweede jaar op rij dat ze de finale van de Champions League verloren. Vorig jaar was América te sterk. Pachuca won de Champions League eerder al in 2010.