Palermo krijgt voor de vierde keer dit seizoen een nieuwe trainer

Bale gaat pal achter bondscoach Coleman staan

14:24 Gareth Bale heeft zijn onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor bondscoach Chris Coleman van Wales. Ook al verloopt de kwalificatie voor het WK voetbal van 2018 in Rusland moeizaam, Coleman is de beste gids voor Wales, aldus de vedette van Real Madrid in de Daily Telegraph.