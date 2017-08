Pape Souare elf maanden na auto-ongeluk terug bij Palace

Souare brak bij het ongeluk in de buurt van Londen zijn kaak- en dijbeen. ,,Ik voel me gezegend om weer voor het eerst te trainen’’, twitterde de Senegalees vandaag.

Enkele weken na het ongeluk zei Souare tegen de BBC te twijfelen of hij ooit terugkeert op het voetbalveld. ,,Dat ligt in de handen van God. Ik heb geluk gehad dat ik nog in leven ben.’’