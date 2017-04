Paris Saint-Germain pakt overwinning in blessuretijd

De club van technisch directeur Patrick Kluivert begon sterk aan de wedstrijd. Edison Cavani opende in de 33e minuut de score. Drie minuten later tekende Matuidi voor de 0-2. Metz kwam in een turbulente slotfase echter sterk terug. In de 78e minuut maakte Yann Jouffre de 1-2 en tien minuten later bracht Cheick Diabaté de thuisploeg op gelijke hoogte. Metz kon echter maar kort genieten van de gelijke stand, want Paris Saint-Germain sloeg in de extra tijd via Matuidi toch nog toe.