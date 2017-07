Pedro heeft ook breuken in gezicht na botsing

Chelsea en Arsenal troffen elkaar zaterdag in Peking voor een oefenwedstrijd. Pedro verbleef daar eerst in een ziekenhuis, maar mocht vervolgens van de artsen met een hersenschudding naar Londen vliegen. Daar werden er nog breuken in zijn gezicht geconstateerd.



,,De situatie is ernstiger dan we hadden verwacht'', vertelde trainer Conte vandaag tijdens een persconferentie voor het oefenduel met Bayern München. Hij heeft meerdere fracturen maar we verwachten hem over tien dagen met een masker terug.''