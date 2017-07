'Pochettino geeft Janssen nog een jaar'

Een helft lang mocht Janssen zondag laten zien wat hij in huis heeft. Op de International Champions Cup, een lucratief oefentoernooi ter voorbereiding op het seizoen, werkte de spits zich tegen Paris Saint-Germain (4-2) een slag in de rondte. Doelpunten bleven (wéér) uit.



Het is het verhaal van Janssen sinds hij in de zomer van vorig jaar met hoge verwachtingen naar Tottenham Hotspur vertrok. Schouderklopjes krijgt de international genoeg. Maar waar hij bij AZ en Oranje aan de lopende band het net vond, werd hij in Londen al snel 'de nieuwe Soldado' - de Spaanse spits flopte tussen 2013 en 2015 bij Spurs.



De naam van Janssen zong deze zomer even rond bij Borussia Mönchengladbach en PSV, maar de spits lijkt gewoon in Londen te blijven. De Daily Mail meldt vandaag dat Mauricio Pochettino Janssen nog één kans wil geven om te laten zien waarom de club 20 miljoen euro voor hem over had.



Met die beslissing lijkt de interesse van Spurs in andere spitsen van de baan. Vincent Janssen mag zich nog één keer een waardig alternatief voor Harry Kane tonen. Aan zijn drive, werklust en wilskracht zal het niet liggen. Janssen is topfit en gretig. Nu het balletje nog een keer goed vallen.