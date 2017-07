Portugese vrouwen houden EK-hoop levend met zege op Schotland

Beide landen waren het toernooi met een nederlaag begonnen. Portugal verloor woensdag met 2-0 van Spanje, terwijl Schotland niets in te brengen had tegen Engeland: 6-0.



Carolina Mendes opende in de 27ste minuut de score. Schotland kwam halverwege de tweede helft langszij dankzij een doelpunt van invalster Erin Cuthbert. Lang konden de Schotse vrouwen niet genoegen van hun eerste doelpunt op het toernooi. Ana Leite maakte, twee minuten nadat ze in het veld was gekomen, de 2-1.



Schotland is door het verlies nagenoeg zeker van uitschakeling. Portugal zal tegen Engeland moeten stunten in de laatste groepswedstrijd. Engeland speelt later vandaag het tweede pouleduel tegen Spanje.