Problemen Barça verergeren: Suárez vijf weken aan de kant met knieblessure

Suárez raakte gisteravond geblesseerd in de slotfase van de wedstrijd tegen Real Madrid (2-0 verlies) om de Spaanse Supercup. Real Madrid was over twee wedstrijden met 5-1 te sterk voor FC Barcelona, dat in een sportieve crisis zit na het vertrek van Neymar. Suárez liep een blessure op in het achterste gewrichtskapsel van zijn rechterknie. FC Barcelona begint zondag aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Real Betis. Daarna volgen duels met Deportivo Alavés (uit), RCD Espanyol (thuis), Getafe (uit), Eibar (thuis) en Girona (uit).

Suárez zal naast de wedstrijden van FC Barcelona ook ontbreken bij de nationale ploeg van Uruguay. Zij nemen het binnenkort op tegen Argentinië (31 augustus) en Paraguay (5 september) in de strijd om een ticket voor het WK in Rusland van volgend jaar. Uruguay staat na veertien van de achttien wedstrijden op een derde plaats in de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. Brazilië is met 33 punten al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Rusland. Daaronder is de strijd om de drie overige tickets (plus een ticket voor de play-offs) zeer spannend. Colombia staat op 24 punten, Uruguay en Chili op 23 punten, Argentinië op 20 punten, Ecuador op 20 punten en Peru en Paraguay op 18 punten.