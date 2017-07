Promes leidt Spartak Moskou naar eerste zege

Toch borgtocht voor in opspraak geraakte Spaanse voetbalbaas Villar

16:56 Het Spaanse hooggerechtshof heeft toch een borgtocht vastgesteld voor Angel Maria Villar. Die is vastgesteld op 300.000 euro. De Spaanse voetbalbaas, die op 18 juli is opgepakt op verdenking van corruptie, valsheid in geschrifte en verduistering, werd eerder door een lagere rechter nog een borgtocht onthouden.