PSG-coach Emery drong aan op vertrek Kluivert

Tegen de Franse voetbalsite So Foot geeft Emery toe dat hij Al-Khelaifi de keuze gaf: Kluivert eruit of ik eruit. ,,Als u ervoor kiest om de reis met mij te maken, moet u naar mij luisteren en sommige dingen veranderen, zoals de technisch directeur’’, aldus de Bask tegen Al-Khelaifi.



Kluivert moest van de Qatari vertrekken. Emery: ,,Nu zitten we allemaal op dezelfde golflengte. De president kent mijn behoeften en met de hulp van Antero voldoet hij daaraan. Toen ik aankwam, luisterde ik naar de technisch directeur en de president. Ik zei tegen Kluivert: 'oké, je kent het team beter dan ik, ik vertrouw je.' Ik was passief. Nu is het voorbij.’’



Kluivert kreeg kritiek omdat aankopen Jese, Grzegorz Krychowiak en Hatem Ben Arfa het niet geweldig deden. Antero Henrique mocht – met veel meer geld – onder anderen Neymar voor 222 miljoen euro halen. Daarnaast is Kylian Mbappé, die meer dan 150 miljoen euro moet kosten, op weg naar Parijs.