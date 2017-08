PSG heeft Neymar niet nodig om van Amiens te winnen

Paris Saint-Germain is de Franse competitie prima begonnen. De club die deze week vooral in het nieuws kwam door de transfer van Neymar, versloeg thuis Amiens met 2-0. Neymar was wél aanwezig in het Parc des Princes, maar was nog niet speelgerechtigd. Edinson Cavani en Javier Pastore maakten de goals.