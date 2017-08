PSG-shirt van Neymar vliegt de winkels uit

Deense vrouwen na strafschoppen naar EK-finale

3 augustus Denemarken heeft in Breda de finale van het EK bereikt. De Deense vrouwen waren tegen Oostenrijk beter in het nemen van strafschoppen: 3-0. Ook na verlengingen bleef het 0-0. In de finale is Oranje of Engeland de tegenstander. Dat duel wordt vanavond in Enschede gespeeld.