PSV neemt het op tegen NK Osijek

PSV wil dit seizoen overwinteren in de Europa League. Die doelstelling sprak trainer Phillip Cocu gisteren uit in aanloop naar het duel uit de derde voorronde tegen het Kroatische NK Osijek. De club uit Eindhoven speelt vanavond eerst de thuiswedstrijd.



,,Overwinteren is het doel, maar dat zal niet eenvoudig worden. Het betekent twee voorronden zien door te komen en de groepsfase'', zei Cocu. ,,Maar als de ploeg de absolute wil toont en uitstraalt, moeten we dat kunnen bereiken. Europese wedstrijden zijn belangrijke bagage voor spelers en ook de club gedijt erbij.''



De coach beschikt over een fitte selectie die goed uit de voorbereiding is gekomen. Cocu waakt ervoor het onbekende Osijek te onderschatten. ,,Een technisch vaardige ploeg, met goede aanvallers en scorend vermogen. Het zal geen makkelijke wedstrijd worden. Vaak wordt over ploegen met een onbekende naam in het voetbal gedacht dat PSV wel even ruim wint. De afgelopen jaren is gebleken dat dat zo niet werkt. Wij mogen absoluut niet met die insteek het veld opgaan.''



De Mexicaanse aanwinst Hirving Lozano zal vermoedelijk niet in de basis beginnen. ,,Hij is later aangesloten, heeft na de Confederations Cup nog twee weken rust gehad. Hij is wel fit, maar is nog in de opbouw. We mogen van hem nog geen wonderen verwachten'', aldus Cocu, die het lastig vindt dat de transferperiode nog ruim een maand duurt en de ploeg voor komend seizoen nog niet vaststaat. ,,We zien rare dingen op de markt gebeuren. Ik vind wel dat we nog een verdediger moeten aantrekken om het vertrek van Jetro Willems op te vangen.''