Real Madrid wil in beroep tegen rood Ronaldo

Ronaldo kwam pas na een klein uur in het veld maar speelde desondanks een hoofdrol. Eerst zette hij zijn ploeg op een 2-1-voorsprong waarna hij geel kreeg voor het uittrekken van zijn shirt. Een minuut later kon hij met zijn tweede gele kaart vertrekken nadat hij zich volgens de scheidsrechter had bezondigd aan een moedwillige val in het strafschopgebied. Na dat besluit gaf hij de arbiter ook nog een duw.



,,Het was misschien geen strafschop, maar de rode kaart was veel te zwaar. We kunnen het niet meer veranderen, maar gaan proberen hem woensdag toch te kunnen opstellen'', zei Zidane. Dat zou kunnen door in beroep te gaan tegen de kaart. ,,Hij verloor zijn balans'', meende aanvoerder Sergio Ramos. ,,We moeten in beroep gaan en de beslissing nader laten onderzoeken.''