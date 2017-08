Robben fit voor bekerduel Bayern

Opnieuw chaos en onduidelijkheid bij loting Carabao Cup

12:57 Zegt de Carabao Cup u iets? Ons ook niet veel, maar dit is de voormalige League Cup in Engeland. De afgelopen jaren werd het bekertoernooi nog gewonnen door clubs als Chelsea, Manchester City en Manchester United, maar dit jaar gaat het vooral nog over chaotische en onduidelijke lotingen. Gisteravond ging het weer mis.