Robben lijkt op tijd fit voor competitiestart en Oranje

Robben kampte in de voorbereiding op het seizoen met een kuitblessure, opgelopen op vakantie bij een potje tennis. Hij ontbrak zaterdag in het duel om de Duitse supercup tegen Borussia Dortmund (2-2, winst na strafschoppen).

Mogelijk maakt Robben zijn eerste minuten van het seizoen zaterdag al in de beker. In de eerste ronde neemt Bayern het op tegen derdeklasser Chemnitzer FC.

De naderende terugkeer van Robben is goed nieuws voor Dick Advocaat. De bondscoach hoopt over drie weken een beroep op zijn sterspeler te kunnen doen als Oranje het voor de WK-kwalificatie in Parijs opneemt tegen Frankrijk (31 augustus). Drie dagen later volgt een thuiswedstrijd tegen Bulgarije.