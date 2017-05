Robben raakt zijn 'rechtervoet' kwijt

Een net 19-jarige Lahm debuteerde in november 2002 voor Bayern. Na een verhuurperiode aan VfB Stuttgart en een zware knieblessure veroverde hij in 2005 een vaste plek als rechtsback in het elftal van Felix Magath. Een plek die hij - op een kort avontuur op het middenveld na - pas na dit seizoen afstaat.



Lahm groeide in 15 seizoenen Bundesliga uit tot een van de beste verdedigers op zijn positie. Pep Guardiola noemde de 113-voudig international 'een absolute legende'. ,,Hij is de meest intelligente prof die ik onder mijn hoede heb gehad."



516 keer droeg Lahm het shirt van 'zijn' Bayern en nooit liep hij tegen een rode kaart aan (24 keer geel). Tussen 2014 en 2015 baarde de verdediger opzien door in ruim een jaar geen enkele overtreding te maken. In 13 seizoenen met Bayern veroverde de alleskunner acht keer de Duitse titel en 13 andere titels. Met de Mannschaft won hij in 2014 het WK in Brazilië.



Vanmiddag wacht Lahm een warm afscheid als Bayern na de thuiswedstrijd tegen Freiburg zijn vijfde landstitel op rij viert. ,,Voor Philipp wordt het afscheid een emotioneel moment, maar ook voor mij wordt het emotioneel", aldus Robben. Ook Xabi Alsonso komt voor het laatst in actie als voetballer.



,,Ik hoop dat de mensen me herinneren als een goede voetballer", keek Lahm eerder deze week bescheiden vooruit. ,,Ik had best wat meer doelpunten mogen maken."