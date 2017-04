Robben ziet 'gek' Bayern: We speelden om geen fouten te maken

Bayern was voor rust de betere ploeg, maar kwam in de eerste helft niet verder dan de 1-0 van Arturo Vidal. Dat was mede omdat de Chileen op slag van rust een omstreden penalty miste. Na de pauze was Cristiano Ronaldo met twee goals - eentje vóór en eentje ná de rode kaart van Bayern-verdediger Javi Martínez - de grote man.

Robben hield gemengde gevoelens over aan het eerste bedrijf. ,,We speelden wel prima, kwamen niet echt in de problemen, maar we konden nóg beter. We speelden vandaag iets te veel om geen fouten te maken. Dat is heel jammer en vreemd. Normaal hebben we meer agressie, beweging, overtuiging. Maar die laatste tien, vijftien procent ontbrak vandaag een beetje. Gek dat ons dat overkomt.''