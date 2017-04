Romeu na schorsing weer terug voor duel met Chelsea

De Franse coach verwacht dat Romeu het team tegen Chelsea een extra boost geeft. ,,Romeu heeft wel wat weg van Kanté", zei Puel vandaag op zijn persconferentie. Chelsea-middenvelder N'Golo Kanté werd gisteravond nog uitgeroepen tot speler van het jaar in de Premier League. ,,Hij speelt constant op een hoog niveau en net als Kanté is het een kwaliteitsspeler die een sleutelrol speelt op het middenveld", lichtte Puel toe. De 25-jarige Romeu speelde eerder voor FC Barcelona, Chelsea, Valencia en VfB Stuttgart.

Kansen voor Clasie slinken

Voor Clasie betekent de terugkeer van Romeu dat de kans op een basisplek tegen Chelsea weer is geslonken. Twee weken geleden besliste de oud-Feyenoorder het duel met West Bromwich Albion met zijn eerste doelpunt in de Engelse competitie. Vorige week kreeg hij echter geen speelminuten in de verloren thuiswedstrijd tegen Manchester City (0-3).

Virgil van Dijk speelt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. De centrale verdediger is nog altijd op de weg terug van een enkelblessure. De 25-jarige verdediger uit Breda, die in de belangstelling zou staan van Chelsea, trainde vandaag pas voor het eerst weer met de bal. Van Dijk raakte op 22 januari geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Leicester City (3-0). Hij miste onder meer de finale van de League Cup, die Southampton verloor van Manchester United.