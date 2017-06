Ronaldo breekt record na record met zege en twee treffers in finale

Cristiano Ronaldo's goals in de eindstrijd van de Champions League tegen Juventus waren zijn derde en vierde van de superster in finale van de Europese beker. Daarmee is hij de eerste speler, die dat kunstje flikt. De 1-3 was ook de 600ste goal van Ronaldo in totaal.

Met de winst in de Champions League is Real de eerste ploeg die de beker prolongeert. Daarnaast komt Ronaldo op gelijke hoogte met Clarence Seedorf, Xavi, Andrés Iniesta and Lionel Messi. Zij wonnen de beker nu allemaal vier keer.

Ronaldo zette Real Madrid in de 20ste minuut met een lage schuiver op voorsprong. En daarna gaf hij Real een ruime voorsprong met de 1-3. Het waren zijn elfde en twaalfde Champions League-doelpunt van het seizoen en daarmee ging hij zijn grote rivaal Lionel Messi voorbij.

De Portugees maakte zijn eerste finalegoal in dienst van Manchester United in 2008 tegen Chelsea. Het tweede doelpunt viel in 2014 in de finale tegen Atlético Madrid in de verlenging.

De aanvaller is de zesde speler die twee keer scoort in één Champions League-finale en de eerste sinds Diego Milito in 2010 namens Inter.

Ronaldo's ploeggenoot Sergio Ramos scoorde in twee finales om de Champions League. Alleen Alfredo Di Stefano presteerde beter. Hij trof voor Real Madrid doel in vijf finales om de Europa Cup 1, de voorganger van de Champions League.

De goal van Ronaldo was ook de 500ste van Real in de Champions League. Daarmee is het de eerste club die deze mijlpaal weet te bereiken.

Volledig scherm © AFP Met zijn fantastische omhaal is Mario Mandzukic' de derde speler die in de Champions League-finale voor twee verschillende clubs (Bayern en Juve) scoort. Velibor Vasovic (Partizan en Ajax) en Cristiano Ronaldo (ManU en Real Madrid) gingen hem voor.