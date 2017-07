Ronaldo ontwijkt enorme belangstelling bij rechtszaak

Valverde: We denken dat Neymar ons dit jaar gaat helpen

30 juli Barcelona-coach Ernesto Valverde krijgt net als zijn spelers vooral vragen over Neymar op het trainingskamp in Miami. ,,Ik praat liever niet over dingen die misschien wel of niet gaan gebeuren. We rekenen op hem en denken dat hij ons dit jaar gaat helpen."