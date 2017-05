Ronaldo statistisch gezien beroemder dan Messi

Een belangrijke voorwaarde is dat een sporter momenteel nog actief is. Topbokser Floyd Mayweather, die met pensioen is gegaan, staat er daarom niet meer tussen.

Geen Nederlanders

De top drie is overigens identiek aan die van vorig jaar. Roger Federer stijgt een plaatsje naar nummer vier. Phil Mickelson (5), Neymar (6), Usain Bolt (7), Kevin Durant (8), Rafael Nadal (9) en Tiger Woods (10) maken de top tien compleet. Nederlanders zijn in de lijst met de honderd beroemdste sporters helaas niet terug te vinden.

Voetballers (38) zijn in de lijst het best vertegenwoordigd. Op ruime afstand volgen basketbal (13), golf (11) en tennis (10). Opvallend is dat er 92 mannen in de lijst staan en slechts acht vrouwen. Van hen is MMA-vechtster Ronda Rousey de hoogst genoteerde op de zestiende plaats. Ook Serena Williams (19) staat net in de top twintig.